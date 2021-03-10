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Рожкова заявила, що як і раніше не спілкується з головою НБУ

Автор: РБК-Україна

Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що як і раніше не спілкується з головою НБУ Кирилом Шевченком. За її словами, спілкування відбувається тільки на спільних нарадах.

Про це Рожкова заявила в інтерв'ю НВ.

"У нас правління відбувається регулярно в Zoom, два рази на тиждень, тому регулярно два рази на тиждень на правлінні у Zoom ми бачимося. Крім того, є комітети фінансової стабільності, монетарні комітети, вони теж дистанційні. В рамках колегіальних органів", - розповіла вона.

При цьому, за словами Рожкової, це не значить що вони налагодили комунікацію з головою регулятора.

"Ми спілкуємося в рамках обговорення питань. Якщо виникають якісь питання і я щось коментую, він щось коментує, це не означає, що ми комунікуємо з ним", - додала Рожкова.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в опублікованому 15 жовтня інтерв'ю LIGA.net заявила, що більше місяця не спілкується з головою Нацбанку Кирилом Шевченком.

За її словами, вона і глава регулятора Кирило Шевченко "прийшли в Нацбанк з різних корпоративних культур".

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Новини України Національний банк УкраїниКатерина Рожкова
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