Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що як і раніше не спілкується з головою НБУ Кирилом Шевченком. За її словами, спілкування відбувається тільки на спільних нарадах.

"У нас правління відбувається регулярно в Zoom, два рази на тиждень, тому регулярно два рази на тиждень на правлінні у Zoom ми бачимося. Крім того, є комітети фінансової стабільності, монетарні комітети, вони теж дистанційні. В рамках колегіальних органів", - розповіла вона.

При цьому, за словами Рожкової, це не значить що вони налагодили комунікацію з головою регулятора.

"Ми спілкуємося в рамках обговорення питань. Якщо виникають якісь питання і я щось коментую, він щось коментує, це не означає, що ми комунікуємо з ним", - додала Рожкова.