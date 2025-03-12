З рожевим золотом: Bentley представила унікальне купе Batur

Зазначається, що з дорогоцінного металу виконали шайбу селектора режимів руху, рукоятки дефлекторів вентиляції, традиційно стилізовані під регістри органу, а також вставки на кермі.

Фарба-металік Black Rose, створена спеціально для автомобіля, поєднується з глянсово-чорною Beluga та розгонистими акцентами кольору Satin Rose Gold. Цей відтінок використовується на повітроводах у передньому бампері, решітці радіатора та 23-дюймових колесах, за спицями яких видно масивні карбон-керамічні гальма. Салон машини оздоблений чорною шкірою Beluga, темно-сірою тканиною і пофарбованим в колір кузова дерев'яним шпоном.

Під капотом купе Batur стоїть бітурбомотор W12 на 6,0 літра, якому замінили впуск, модернізували систему наддуву й охолодження. В результаті віддача склала 750 кінських сил. Шасі – з адаптивною трикамерною пневмопідвіскою, електромеханічними стабілізаторами, диференціалом підвищеного тертя з електронним керуванням, підрулюючими задніми колесами та векторизацією тяги.

Наклад Batur складе 18 екземплярів. Всі вони були продані до офіційної прем'єри, причому кожен автомобіль обходиться замовнику в суму не менше ніж 1,65 мільйона фунтів стерлінгів.