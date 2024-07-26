"Путь ветеранов". С какими вызовами сталкиваются бывшие военные в гражданской жизни

В Украине 1,2 млн ветеранов, но это количество увеличится до 5-6 млн, по данным Министерства ветеранов Украины. Исследование "Путь ветеранов и ветеранок" показывает, что по возвращении со службы бывшие военные сталкиваются с растерянностью, плохим сном и желанием вернуться к побратимам.

Возвращение к гражданской жизни

Veteran Hub представил новый сайт и кампанию по улучшению благосостояния бывших военных в гражданской жизни. Организация провела исследование "Шлях ветеранів і ветеранок", в котором проследила жизненную траекторию украинских воинов после увольнения со службы.

Это же исследование послужило основой для обновленного сайта организации. На Veteran Hub есть материалы о каждом этапе, который проходят ветераны с начала службы и на протяжении всей жизни.

У каждого ветерана свой "рецепт" возвращения к гражданской жизни. Кому-то помогает семья, некоторым новая работа или домашний любимец.

"Пес - важный аспект моего возвращения. Его мне нашел мой друг и мой бывший руководитель. Он сказал, что если я не возьму собаку, то он возьмет ее себе. А у него уже три. Поэтому я договорился с владельцем квартиры и забрал ее к себе. В первую его ночь у меня на Киев летели 75 "Шахедов". На утро я сказал "поздравляю в семье ветерана", - рассказывает ветеран и морпех Глеб Стрижко.

Он прошел плен и длительную реабилитацию. Теперь работает руководителем киевского пространства Veteran Hub, потому что не может вернуться на военную службу.

Глеб Стрижко со своей собакой (фото: Veteran Hub)

"Я должна была уволиться из войска не по своей воле - у меня погиб отец, старшая сестра с маленьким ребенком, младшая - еще училась в школе, поэтому я должна была быть рядом с мамой. Это было тяжелое решение. Я прошла "хорошие круги ада" социализации, когда ходила по центрам занятости в поисках работы. Но меня очень сильно помогло то, что нашла ветеранское коммьюнити", - рассказывает ветеранка Галина Клемпоуз.

Что показало исследование "Шлях ветеранів і ветеранок"

Исследование было проведено еще до начала полномасштабного вторжения. Целевая группа - ветераны, которые находились на войне в период с 2014-го по 2021 год. В исследовании приняли участие 39 ветеранов и ветеранок (8 женщин и 31 мужчин от 25 до 63 лет). Интервью провели с июля 2021 года по февраль 2022 года.

Исследование показало, что растерянность, плохой сон и желание вернуться к побратимам - это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются ветераны при адаптации к гражданской жизни.

Вызовы, с которыми сталкиваются ветераны:

чувство раздражительности в начале или повышенной агрессии, флешбеки

последствия физических и психологических травм

разный опыт и отсутствие тем разговоров с гражданскими

поиск новой работы и способов самореализации

финансовые трудности

нехватка информации, сложность и непонимание процессов

оформление статусов и льгот

оформление статусов и льгот дискриминация, негативное отношение от гражданских или поставщиков услуг по этому поводу "зачем эти льготы ветерану"

Полное исследование можно просмотреть по ссылке.

На презентации нового сайта и кампании по улучшению благосостояния ветеранов и ветеранок (фото: Veteran Hub)

Авторы исследования отмечают, что оно нерепрезентативно, но оно показывает разнообразие опыта ветеранов и этапы, которые проходят воины. При этом они добавляют, что в будущем нужно провести репрезентативные исследования на национальном уровне на отдельные темы и тенденции.

Результаты исследования "Шлях ветеранів і ветеранок" (скриншот)