Розгром економіки Путіна: у Сенаті США заявили про підтримку 500%-вих мит

Більшість сенаторів підтримують законопроєкт про "нищівні" санкції проти Росії та покупців її нафти і газу, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України.
Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Один із ключових союзників президента Дональда Трампа заявив, що законопроєкт підтримують 72 сенатори.
"Мета - допомогти президенту", - заявив Грем 30 квітня, того самого дня, коли Вашингтон і Київ підписали угоду про доступ до природних ресурсів України.
Як зазначає Bloomberg, угода дала деяку впевненість офіційним особам у Києві, які побоювалися, що Трамп може відмовитися від підтримки мирних переговорів.
Покарання включатимуть 500% мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг.
"Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія", - сказав сенатор.
Грем додав, що Путін "зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа".
"Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій", - сказав він.
Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт про санкції на розгляд і там.
Він заявив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між зустріччю з Трампом і припиненням війни або "розгромом" російської економіки.
Нагадаємо, на початку квітня сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти РФ за відмову від довготривалого миру з Україною.
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