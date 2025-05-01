Разгром экономики Путина: в Сенате США заявили о поддержке 500%-ных пошлин

Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа заявил, что законопроект поддерживают 72 сенатора.

"Цель - помочь президенту", - заявил Грэм 30 апреля, в тот же день, когда Вашингтон и Киев подписали сделку о доступе к природным ресурсам Украины.

Как отмечает Bloomberg, сделка дала некоторую уверенность официальным лицам в Киеве, которые опасались, что Трамп может отказаться от поддержки мирных переговоров.

Пистолет у виска Путина

Наказания будут включать 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие санкции также запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.

"Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия", - сказал сенатор.

Грэм добавил, что Путин "совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента Трампа".

"Когда президент Трамп сочтет, что мы зашли в тупик, ждите действий", - сказал он.

Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение и там.

Он заявил, что Путину в конечном итоге придется выбирать между встречей с Трампом и прекращением войны или "разгромом" российской экономики.