Розгром біля Покровська: Зеленський заявив про сотні втрат ворога і знищену техніку

Штурм Покровська

Нагадаємо, що раніше сьогодні командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, що бійці "Червоної Калини" на Покровському напрямку дали відсіч масштабному штурму російських окупантів.

Тоді він повідомив, що українські захисники вразили понад 240 ворогів і величезну кількість техніки.

В матеріалі РБК-Україна можна детально ознайомитись з втратами Російської Федерації під час даного штурму, а також переглянути фрагмент відео бою.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що, як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби на лінії фронту зафіксували понад сто бойових зіткнень. За даними військових, найактивнішими напрямками залишились:

Покровський,

Торецький,

Лиманський,

Новопавлівський.

Водночас, Генштаб повідомив, що тривають активні бойові дії у Курській області. Там за добу українські сили відбили майже 20 атак росіян.

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