Розграбовує культурну спадщину в Криму: СБУ повідомила про підозру путінському археологу

Йдеться про завідувача сектору археології "Державного Ермітажу" в Санкт-Петербурзі. У 2014 році він очолив археологічну експедицію на території Криму, яку відвідував особисто російський диктатор Володимир Путін.

Протягом понад 10 років ця група проводить незаконні розкопки на об’єктах культурної спадщини України, зокрема на території археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекій" у районі Керчі.

За даними слідства, розкопки охоплювали площі у сотні квадратних метрів. Окупанти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 метри. Це призвело до масштабного пошкодження історичних об’єктів, які є частиною тисячолітньої української державності.

Згідно з висновками експертів, дії археологів спричинили шкоду на суму понад 200 млн грн. На підставі зібраних доказів громадянину РФ заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного проведення пошукових робіт на об’єктах археологічної спадщини та їх пошкодження.

Наразі українські правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. Його планують притягнути до кримінальної відповідальності за злочини проти культурної спадщини України.