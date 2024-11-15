Разграбливает культурное наследие в Крыму: СБУ сообщила о подозрении путинскому археологу

Речь идет о заведующем сектором археологии "Государственного Эрмитажа" в Санкт-Петербурге. В 2014 году он возглавил археологическую экспедицию на территории Крыма, которую посещал лично российский диктатор Владимир Путин.

В течение более 10 лет эта группа проводит незаконные раскопки на объектах культурного наследия Украины, в частности на территории археологического комплекса "Древний город Мирмекий»=" в районе Керчи.

По данным следствия, раскопки охватывали площади в сотни квадратных метров. Оккупанты сняли так называемый культурный слой украинского полуострова на глубину почти 2 метра. Это привело к масштабному повреждению исторических объектов, которые являются частью тысячелетней украинской государственности.

Согласно выводам экспертов, действия археологов нанесли ущерб на сумму более 200 млн грн. На основании собранных доказательств гражданину РФ заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконного проведения поисковых работ на объектах археологического наследия и их повреждения.

Сейчас украинские правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск. Его планируют привлечь к уголовной ответственности за преступления против культурного наследия Украины.