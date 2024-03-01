Для розгортання Taurus солдати не потрібні. У Бундестазі спростували заяву Шольца

Він зазначив, що твердження Шольца щодо Taurus "явно не відповідає дійсності".

Як приклад, Хофрайтер розповів, що Південна Корея має в розпорядженні 260 ракет Taurus, але солдатів Бундесверу там немає.

"Канцлер явно каже неправду", - додав він.

Також політик наголосив, що правило для українців використовувати західну зброю лише на своїй території "взагалі не є необхідним згідно з міжнародним правом і фактично є абсурдною умовою".

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але канцлер Олаф Шольц не хоче передавати таке озброєння. У якості виправдання він стверджує, що для розгортання ракет на території України нібито мають бути німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення на ціль.

Також Шольц побоюється, що за "неправильного використання" ракети можуть вдарити по об'єктах у Москві.

Більш детально про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети, - у матеріалі РБК-Україна.