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Для развертывания Taurus солдаты не нужны. В Бундестаге опровергли заявление Шольца

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что присутствие немецких военных в Украине является обязательным для развертывания там дальнобойных ракет Taurus, является неправдивым.

Об этом заявил глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Westen.

Он отметил, что утверждения Шольца насчет Taurus "явно не соответствует действительности".

В качестве примера Хофрайтер рассказал, что Южная Корея имеет в распоряжении 260 ракет Taurus, но солдат Бундесвера там нет. 

"Канцлер явно говорит неправду", - добавил он. 

Также политик подчеркнул, что правило для украинцев использовать западное оружие только на своей территории "вообще не является необходимым согласно международному праву и фактически является абсурдным условием". 

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. 

Но канцлер Олаф Шольц не хочет передавать такое вооружение. В качестве оправдания он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины якобы должны находиться немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение на цель. 

Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве. 

Более детально о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина

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