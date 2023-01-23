Розгортання російських військ для наступу з Білорусі поки не помітно, - Машовець

За його словами, зараз у Білорусі приблизно 12,5 тисяч російських військовослужбовців. Це не лише сухопутні війська, адже там також розгорнуте оперативне угруповання повітряно-космічних сил РФ, сили ППО.

"Вони там використовують білоруську військову навчально-тренувальну базу для підготовки своїх мобіків", - сказав експерт.

Машовець повідомив, що Протягом кількох місяців минулого року там проходили підготовку підрозділ 2-ої мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії західного військового округу. Зараз завозять 6-у мотострілецьку дивізію 3-го армійського корпусу західного військового округу. А з цієї 2-ої мотострілецької дивізії формують батальйонні тактичні групи і відправляють на фронт",

"Тобто поки вони, по суті, займаються підготовкою військ і водночас проводять стратегічну операцію з залякування - що от-от вони почнуть наступ на Ковель - Львів чи на Київ", - сказав він.

Однак, щоб наступати їм треба зосередити не менше 35 батальйонних тактичних груп, понад 25 тисяч військовослужбовців. І це мова йде лише про сухопутні сили. Це для проведення якихось наступальних дій з серйозними завданнями, зазначив експерт.

"Якщо обмежитися якимись прикордонними сутичками, то можна розгортати угруповання меншої чисельності. Але я поки такого ризику не бачу. Поки вони просто завозять на білоруські полігони особовий склад підрозділів бригадного та дивізійного комплектів і готують їх до бойового застосування. Безпосереднього розгортання щодо проведення якихось наступальних активних операцій у бік України поки не помітно", - повідомив він.

Машовець повідомив, що особливе занепокоєння викликає те, що вони називають регіональним угрупованням російсько-білоруських військ: частину сил та засобів з 1-ї гвардійської танкової армії, тобто з тих 12,5 тисяч, росіяни виділили в це угруповання.

"Наступ з території Білорусі цілком можливий. На мою думку, якщо він таки відбудеться, то буде мати допоміжне значення, по відношенню до наступу на іншому операційному напрямку. Проте він може потім стати основним, якщо їм раптом вдасться цими силами з території Білорусі досягнути якихось глибоких завдань та цілей. Тоді вони можуть перенести свої головні зусилля в цю операційну зону. Але це потребуватиме часу та перегрупування", - сказав експерт.