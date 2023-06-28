Розгляне восени. Угорщина відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО, - ЗМІ

За інформацією видання, перед літніми канікулами наступного тижня має відбутися триденна сесія угорського парламенту. Законодавчий орган вирішив, зокрема, розглянути закон про статус вчителів та проект бюджету на наступний рік.

"Але ратифікацію вступу Швеції до НАТО все ще не включено до порядку денного, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, напевно буде відкладено до осені", - наголошують у HVG.

Інформацію про те, що наступного тижня не розглядатимуть ратифікацію, підтвердила депутат від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеса Вадай.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс ще минулого року запросив Швецію долучитися до НАТО. На сьогоднішній день її членство ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Туреччини та Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що для ратифікації він хоче, щоб відносини між країнами покращали. При цьому конкретної причини такого блокування вступу Швеції до Альянсу в Угорщині не називають.

За інформацією ЗМІ, позиція Будапешта вже дратує країни-члени Альянсу. Вони вважають, що причиною є тісні зв'язки Угорщини з Росією та Туреччиною.