Рассмотрит осенью. Венгрия отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО, - СМИ

По информации издания, перед летними каникулами на следующей неделе должна состояться трехдневная сессия венгерского парламента. Законодательный орган решил, в частности, рассмотреть закон о статусе учителей и проект бюджета на следующий год.

"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что голосование, которое откладывается уже год, наверняка будет отложено до осени", - подчеркивают в HVG.

Информацию о том, что на следующей неделе не будут рассматривать ратификацию, подтвердила и депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеса Вадай.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Североатлантический альянс еще в прошлом году пригласил Швецию присоединиться к НАТО. По состоянию на сегодняшний день ее членство ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Турции и Венгрии.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что для ратификации он хочет, чтобы отношения между странами улучшились. При этом конкретную причину такой блокировки вступления Швеции в Альянс в Венгрии не называют.

По информации СМИ, позиция Будапешта уже раздражает страны-члены Альянса. Они полагают, что причиной являются тесные связи Венгрии с Россией и Турцией.