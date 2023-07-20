Розганяли мирні мітинги у Херсоні: 14 російським військовим оголосили підозри

В Україні заочно оголосили підозри 14-ом російським військовим, які розганяли мирні акції протесту проти окупації Херсона. Серед них командири вищого офіцерського складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної та Херсонської окружної прокуратур 14 військовослужбовцям РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, навесні 2022 року під час тимчасової окупації в обласному центрі на площі Свободи місцеве населення збиралося на мирні акції на підтримку України. Такі демонстрації постійно придушувалися окупантами.

Серед підозрюваних - п’ять представників вищого та старшого офіцерського складу армії РФ. Це генерал-майори, полковники та підполковник. А також дев’ять їх підлеглих військовослужбовців Федеральної служби Росгвардії.

Керував силовим розгоном протестувальників командир 50 окремої бригади оперативного призначення. За його вказівкою виконувалися бойові накази щодо придушення опору херсонців, застосування щодо них насильства та зброї.

Зазначено, що всього було незаконно затримано та ув’язнено щонайменше 11 цивільних. У місцях несвободи їх піддавали тортурам, вибиваючи відомості про рух опору, військових ЗСУ, схиляли до співпраці.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та триває встановлення інших причетних осіб.