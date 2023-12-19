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Розфокусування теми України за кордоном погано впливає на нашу допомогу, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Розфокусування підтримки України на різних інформаційних майданчиках, в інформаційному полі за кордоном погано впливає на Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Розфокус підтримки України на різних інформаційних майданчиках, в інформаційному полі за кордоном погано впливає на нашу допомогу", - йдеться у заяві.

За словами президента, Росія досягла тут успіху і це треба визнати. Президент додав, що РФ не досягла успіху на полі бою, але досягла на полі дипломатичному.

"Саме на цьому треку. Вагатися почали деякі держави, деякі держави почали балансувати, кому першому допомогти Ізраїлю чи Україні. Тому все це точно не позитивно впливає", - сказав Зеленський.

Що цьому передувало

На початку грудня президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом може змістити увагу міжнародної спільноти з України і вплинути на подальшу допомогу нашій країні від західних партнерів.

Наприкінці жовтня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що ситуація в Ізраїлі не вплине на допомогу Україні, оскільки запити України та Ізраїлю щодо військової допомоги не перетинаються.

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Володимир ЗеленськийІзраїльВійна в Україні