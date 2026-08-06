Rozetka заявила про рекордні збитки за всю історію через удар РФ

Rozetka зазнала найбільших прямих збитків за всю історію свого існування - вони сягають мільярдів гривень через удари РФ по складах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника компанії Владислава Чечоткіна в ефірі телемарафону.
Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що прямі збитки компанії через російські атаки є найбільшими за весь час її роботи.
"Прямі збитки сягають мільярдів гривень. Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію", - сказав Чечоткін.
За його словами, компанія досі підраховує точну суму втрат.
Чечоткін назвав кілька механізмів, якими держава могла б допомогти постраждалим компаніям. Серед них:
Окремо співзасновник Rozetka закликав спростити правила для приватної протиповітряної оборони. За його словами, чинне регулювання настільки складне, що бізнес практично не може скористатися цим механізмом.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Київській області, внаслідок якого постраждали склади "Епіцентру", ROZETKA, "Нової пошти" та інших великих компаній.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до вільних складських приміщень, щоб компанії могли розосередити товарні запаси.
Сьогодні ж стало відомо, що удару також зазнав і склад логістичного партнера Bosch Ukraine - уся продукція, яка там зберігалася, була повністю знищена.
Постраждалих серед працівників компанія не зафіксувала.