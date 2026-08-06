Rozetka заявила о рекордных убытках за всю историю из-за удара РФ

Rozetka понесла наибольший прямой ущерб за всю историю своего существования - они достигают миллиардов гривен из-за ударов РФ по складам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя компании Владислава Чечоткина в эфире телемарафона.
Соучредитель Rozetka Владислав Чечоткин заявил, что прямые убытки компании из-за российских атак являются наибольшими за все время ее работы.
"Прямой ущерб достигает миллиардов гривен. Точнее мы еще не посчитали, но очень-очень много. Это самые большие потери за нашу историю", - сказал Чечоткин.
По его словам, компания до сих пор подсчитывает точную сумму потерь.
Чечоткин назвал несколько механизмов, которыми государство могло бы помочь пострадавшим компаниям. Среди них:
Отдельно соучредитель Rozetka призвал упростить правила для частной противовоздушной обороны. По его словам, действующее регулирование настолько сложно, что бизнес практически не может воспользоваться этим механизмом.
Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киевской области, в результате которого пострадали склады "Эпицентра", ROZETKA, "Новой почты" и других крупных компаний.
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что государство готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к свободным складским помещениям , чтобы компании могли рассредоточить товарные запасы.
Сегодня же стало известно, что удар также понес и склад логистического партнера Bosch Ukraine - вся хранившаяся там продукция была полностью уничтожена .
Пострадавших среди работников компания не зафиксировала.