До Чорної п'ятниці Rozetka запускає акцію "Розеткозабава" . З 23 до 29 листопада 2026 року покупці, які оформлюватимуть замовлення на сайті ROZETKA, автоматично братимуть участь у розіграші призів. Головний із них — 100 000 грн бонусами на покупки на Rozetka.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на умови акції.

Механіка акції проста: номер кожного замовлення стає своєрідним лотерейним квитком. Для участі не потрібно окремо реєструватися чи виконувати додаткові умови — достатньо оформити замовлення в період Чорної п'ятниці. У розіграші братимуть участь останні шість цифр номера замовлення.

10 грудня о 19:00 у прямому ефірі на офіційних сторінках соціальних мереж Rozetka ведучий витягне шість кульок із цифрами від 0 до 9 та сформує виграшну комбінацію. Покупці, у чиїх номерах замовлень збігатиметься одна або декілька останніх цифр із виграшною комбінацією поспіль, отримають призи відповідно до кількості збігів.

Призовий фонд "Розеткозабави"

6 збігів — 100 000 грн бонусами;

— 5 збігів — 10 000 грн бонусами;

— 4 збіги — 2 000 грн бонусами;

3 збіги — 250 грн бонусами;

2 збіги — 25 грн бонусами;

1 збіг — 1 грн бонусами.

Учасники, у яких буде від 3 до 6 збігів, додатково отримають промокод на знижку на товари Henkel, а за 4-6 збігів — ще й підписку Smart на 6 місяців.

Бонуси можна буде використати для наступних покупок на Rozetka: одна бонусна гривня дорівнює одній гривні знижки. Термін дії бонусів — 90 днів із моменту нарахування.

Додаткові подарунки підготував партнер акції Henkel. Переможці, які матимуть від трьох збігів, разом із бонусами отримають промокоди на знижку на товари брендів Persil, Losk, Perwoll, Silan, Somat, Bref, Schwarzkopf, Schauma, Syoss, Taft та інших брендів Henkel, представлених на платформі Rozetka (від продавця Rozetka).

Що більше збігів — то більша знижка. Промокод буде надіслано на електронну пошту переможця, він діятиме 30 днів.

Щоб замовлення взяло участь у розіграші, його потрібно не лише оформити в період із 23 до 29 листопада включно, а й повністю оплатити та отримати до 08:00 10 грудня 2026 року. Скасовані та повернені замовлення не враховуються. Кожне замовлення бере участь окремо, тому покупець може отримати більше шансів на виграш, оформлюючи декілька замовлень.

Результати розіграшу та виграшну комбінацію опублікують на сторінці акції після прямого ефіру 10 грудня. Бонуси та підписку Smart нарахують автоматично на акаунти переможців протягом п’яти днів після ефіру. Учасникам, які виграють головні призи за п’ятьма або шістьма збігами, організатор додатково напише для уточнення необхідних даних.