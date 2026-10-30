Розенштейн назвав нове керівництво ФІДЕ "ганьбою" і заперечив зв'язки з Росією

Кандидат у президенти ФІДЕ, німецький підприємець та засновник WR Chess Вадим Розенштейн, який поступився у другому турі Тимуру Турлову, відкинув звинувачення у зв’язках з Росією. Він також заявив, що нове керівництво федерації зберегло вплив команди Аркадія Дворковича.

Про тиск під час виборчої кампанії, закиди щодо торгівлі з РФ та ситуацію у шаховій федерації Розенштейн розповів у коментарі РБК-Україна .

Одна з найбрудніших кампаній в історії ФІДЕ

Вибори президента ФІДЕ відбулися 26 вересня в Самарканді. У другому турі Тимур Турлов переміг Вадима Розенштейна з рахунком 110 на 85. Німецький підприємець назвав цю виборчу кампанію однією з найбрудніших в історії Міжнародної шахової федерації.

"Весь період виборів мене шантажували та погрожували введенням українських санкцій, вимагаючи зняти кандидатуру. Я не політик. Я бізнесмен і людина, беззастережно віддана шахам. У всьому цьому процесі мене цікавить лише одне - популяризація шахів!" - говорить Розенштейн.

Кампанія проти Розенштейна у медіа

За словами Розенштейна, влітку та восени низка українських медіа опублікувала серію матеріалів одного автора про нього, при цьому позицію підприємця щодо озвучених закидів до виходу статей ніхто не запитував.

Він також додає, що невдовзі ті ж самі твердження з аналогічними цифрами з'явилися у платних публікаціях англомовних видань. Звинувачення в обході санкцій та постачанні продукції військового призначення Розенштейн відкидає повністю.

"У жодній публікації не названо жодної конкретної угоди, товару чи позиції санкційного списку. Сайт, сертифікати на кабелі, компанія в Киргизстані - усе це стосується компаній, у яких я не є ні учасником, ні посадовою особою і ніяк із ними не пов'язаний, це примітивна маніпуляція та підміна фактів", - стверджує він.

Вадим Розенштейн (фото: WR Chess)

"Агент впливу Росії" - брехня без фактів?

Ярлик "агента впливу Росії" Розенштейн називає брехнею, за якою немає жодного факту.

"Я ніколи не отримував і не виконував доручень російської влади. Мою кандидатуру підтримав Німецький шаховий союз. Я публічно казав, що рішення Спортивного арбітражного суду щодо ФШР мають виконуватися негайно", - сказав він.

ФШР у цих виборах не голосувала: її членство у ФІДЕ призупинено.

Про компанію "ВР Рус" і бізнес з Росією

Розенштейн також заперечує зв'язок із російською компанією "ВР Рус" і наголошує: сам розповів про це Deutsche Welle.

За його словами, він не бере участі в управлінні цією юридичною особою, якою зараз опікується зовнішній керуючий, та не отримує від неї дивідендів, а офіційно вийти зі складу її учасників наразі неможливо без дозволу урядової комісії РФ.

"У нас у WR Group діє заборона на ведення бізнесу з Росією. Компанії групи не укладають контракти з російськими контрагентами, а раніше підписані договори були виконані у повній відповідності до законодавства ЄС. Сьогодні WR Group працює більш ніж на 70 ринках по всьому світу, однак із усієї цієї географії автори публікацій навмисно маніпулятивно обирають тільки Росію - єдиний фрагмент, який дозволяє вибудувати потрібну їм картину", - додає підприємець.

Угоду щодо ввезення італійського взуття Розенштейн називає самостійною комерційною операцією російської компанії, до якої німецькі структури WR Group відношення не мають.

Історія з нібито постачаннями для "НОВАТЕКу", каже він, теж “абсолютна вигадка”, тому що Розенштейн “ніколи напряму з цією компанією не працював”.

"Усі замовлення компанії групи отримували від європейських партнерів і надавали їм логістичний сервіс, раніше я вже публікував докази цього. І найголовніше, усе це стосується подій 2019-2021 років, а подається так, ніби відбувається просто зараз. Тоді ці постачання відповідали чинному законодавству, а у 2021 році були припинені. З власниками цих компаній я особисто не знайомий", - додає він.

Причину атак Розенштейн бачить у замовленні проти нього, яке за гроші виконав “один відомий медійник”, який також нібито узявся за гроші додатково зняти санкції з Турлова.

"Я народився в Україні, у Житомирській області в єврейській родині, я громадянин Німеччини. І з незрозумілих мені причин саме в Україні мене обливають брудом, тоді як дехто Турлову, який народився в Москві та продовжує там активно вести бізнес, навпаки, складає хвалу, незважаючи на те, що Україна сама ввела проти нього санкції", - говорить Розенштейн.

Вибори у ФІДЕ і Подоляк в команді Турлова

Окремо Розенштейн звертає увагу на появу в команді Турлова Михайла Подоляка, який у вересні прийняв пропозицію нового президента ФІДЕ увійти до його команди. Федерація шахів України назвала цей крок рейдерством.

"Сьогодні, після виборів, ми чітко бачимо: Турлов повністю зберіг команду та вплив Дворковича", - каже Розенштейн.

Турлов спочатку збирався балотуватися в заступники Дворковича й висунувся сам тільки після того, як санкції ЄС зробили їхній тандем неможливим. Заступником Турлова став Вішванатан Ананд, колишній заступник Дворковича.

"Скажу більше! Ганьба, що сьогодні ФІДЕ керують Турлов і Подоляк, які абсолютно не вміють грати в шахи. Я готовий у будь-який момент сісти з кожним із них за дошку й показати, хто вони насправді", - каже засновник WR Chess.

Розенштейн упевнений, що питання про керівництво ФІДЕ ще не закрите.

"Я не визнаю результати виборів, оскільки вважаю, що Турлов і Пейн порушили пункт 9.7 виборчих правил ФІДЕ, який чітко забороняє кандидатам дії, співпрацю чи змову з наміром обдурити або маніпулювати результатом голосування (Турлов і Малькольм Пейн мали окрему домовленість, яку обговорювали ще до виборів, та підтвердили після першого туру голосування. За словами Розенштейна, ця домовленість могла порушувати виборчі правила ФІДЕ - Ред.). Я звернувся зі скаргами до комісії з етики", - коментує Розенштейн.

Він також впевнений, що “незалежно від результату розгляду скарг, щодо Турлова невдовзі будуть введені американські та європейські санкції".

“Тому я переконаний, що нові вибори очільника ФІДЕ відбудуться в найближчий час", - резюмував Розенштейн.