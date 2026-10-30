Розенштейн назвал новое руководство ФИДЕ "позором" и отрицает связи с Россией
Кандидат в президенты ФИДЕ, немецкий предприниматель и основатель WR Chess Вадим Розенштейн, уступивший во втором туре Тимуру Турлову, отверг обвинения в связях с Россией. Он также заявил, что новое руководство федерации сохранило влияние команды Аркадия Дворковича.
О давлении во время избирательной кампании, упреках в торговле с РФ и ситуации в шахматной федерации Розенштейн рассказал в комментарии РБК-Украина.
Одна из самых грязных кампаний в истории ФИДЕ
Выборы президента ФИДЕ прошли 26 сентября в Самарканде. Во втором туре Тимур Турлов победил Вадима Розенштейна со счетом 110 на 85. Немецкий предприниматель назвал эту избирательную кампанию одной из самых грязных в истории Международной шахматной федерации.
"Весь период выборов меня шантажировали и угрожали введением украинских санкций, требуя снять кандидатуру. Я не политик. Я бизнесмен и человек, безоговорочно отданный шахматам. Во всем этом процессе меня интересует только одно - популяризация шахмат!" – говорит Розенштейн.
Кампания против Розенштейна в медиа
По словам Розенштейна, летом и осенью ряд украинских медиа опубликовал серию материалов одного автора о нем, при этом позицию предпринимателя относительно озвученных упреков до выхода статей никто не спрашивал.
Он также добавляет, что вскоре те же утверждения с аналогичными цифрами появились в платных публикациях англоязычных изданий. Обвинения в обходе санкций и поставке продукции военного назначения Розенштейн отвергает полностью.
"Ни в одной из публикаций не названо ни одного конкретного соглашения, товара или позиции санкционного списка. Сайт, сертификаты на кабели, компания в Кыргызстане - все это касается компаний, в которых я не являюсь ни участником, ни должностным лицом и никак с ними не связан, это примитивная манипуляция и подмена фактов", - утверждает он.
"Агент влияния России" - ложь без фактов?
Ярлык "агента влияния России" Розенштейн называет ложью, за которой нет ни одного факта.
"Я никогда не получал и не выполнял поручений российских властей. Мою кандидатуру поддержал Немецкий шахматный союз. Я публично говорил, что решения Спортивного арбитражного суда по ФШР должны выполняться немедленно", - сказал он.
ФШР в этих выборах не голосовала: ее членство в ФИДЕ приостановлено.
О компании "ВР Рус" и бизнес с Россией
Розенштейн также отрицает связь с российской компанией ВР Рус и отмечает: сам рассказал об этом Deutsche Welle.
По его словам, он не участвует в управлении этим юридическим лицом, которым сейчас занимается внешний управляющий, и не получает от него дивидендов, а официально выйти из состава его участников пока невозможно без разрешения правительственной комиссии РФ.
"У нас в WR Group действует запрет на ведение бизнеса с Россией. Компании группы не заключают контракты с российскими контрагентами, а ранее подписанные договоры были выполнены в полном соответствии с законодательством ЕС. Сегодня WR Group работает более чем на 70 рынках по всему миру, однако из всей этой географии авторы публикаций намеренно манипулятивно выбирают только Россию - единственный фрагмент, позволяющий выстроить нужную им картину", - добавляет предприниматель.
Сделка по ввозу итальянской обуви Розенштейн называет самостоятельной коммерческой операцией российской компании, к которой германские структуры WR Group отношения не имеют.
История с якобы поставками для "НОВАТЕКа", говорит он, тоже "абсолютная выдумка", потому что Розенштейн "никогда напрямую с этой компанией не работал".
"Все заказы компании группы получали от европейских партнеров и предоставляли им логистический сервис, раньше я уже публиковал доказательства этого. И самое главное, все это касается событий 2019-2021 годов, а подается так, будто происходит прямо сейчас. Тогда эти поставки соответствовали действующему законодательству, а в 2021 году были прекращены. С владельцами этих компаний я лично не знаком", - добавляет он.
Причину атак Розенштейн видит в заказе против него, который за деньги выполнил "один известный медийщик", также якобы взявшийся за деньги дополнительно снять санкции с Турлова.
"Я родился в Украине, в Житомирской области в еврейской семье, я гражданин Германии. И по непонятным мне причинам именно в Украине меня обливают грязью, тогда как некоторые Турлову, который родился в Москве и продолжает там активно вести бизнес, наоборот, воздает хвалу, несмотря на то, что Украина сама ввела против него санкции", - говорит Розенштейн.
Выборы в ФИДЕ и Подоляк в команде Турлова
Отдельно Розенштейн обращает внимание на появление в команде Турлова Михаила Подоляка, в сентябре принявшего предложение нового президента ФИДЕ войти в его команду. Федерация шахмат Украины назвала этот шаг рейдерством.
"Сегодня после выборов мы четко видим: Турлов полностью сохранил команду и влияние Дворковича", - говорит Розенштейн.
Турлов сначала собирался баллотироваться в заместители Дворковича и выдвинулся только после того, как санкции ЕС сделали их тандем невозможным. Заместителем Турлова стал Вишванатан Ананд, бывший заместитель Дворковича.
"Скажу больше! Позор, что сегодня ФИДЕ руководят Турлов и Подоляк, абсолютно не умеющие играть в шахматы. Я готов в любой момент сесть с каждым из них за доску и показать, кто они на самом деле", - говорит основатель WR Chess.
Розенштейн уверен, что вопрос о руководстве ФИДЕ еще не закрыт.
"Я не признаю результаты выборов, поскольку считаю, что Турлов и Пейн нарушили пункт 9.7 избирательных правил ФИДЕ, который четко запрещает кандидатам действия, сотрудничество или сговор с намерением обмануть или манипулировать результатом голосования (Турлов и Малкольм Пейн имели отдельную договоренность, которую обсуждали еще до выборов и подтвердили после первого тура голосования. По словам Розенштейна, эта договоренность могла нарушать избирательные правила ФИДЕ - Ред.). Я обратился с жалобами в комиссию по этике", - комментирует Розенштейн.
Он также уверен, что "независимо от результата рассмотрения жалоб, относительно Турлова вскоре будут введены американские и европейские санкции".
"Поэтому я убежден, что новые выборы главы ФИДЕ состоятся в ближайшее время", - резюмировал Розенштейн.
Позиция Европейского шахматного союза
Добавим, что 23 октября в черногорском городе Будва прошло заседание правления Европейского шахматного союза (ЕШС). Одним из ключевых вопросов стало незаконное присвоение Михаилу Подоляку идентификационного кода под флагом Украины. Совет ФИДЕ принял это решение, проигнорировав позицию Федерации шахмат Украины.
В ЕШС назвали такие действия руководства ФИДЕ грубым нарушением устава и первым случаем, когда код под флагом страны присваивается без участия национальной федерации.
Правление Европейского шахматного союза единогласно поддержало ФШУ. Организации намерены подать общий протест на решение Генеральной ассамблеи ФИДЕ и добиваться его отмены.
Федерация шахмат Украины ранее заявляла, что не уполномочивала Подоляка представлять ее в ФИДЕ.