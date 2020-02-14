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Розенблату отказали во взыскании 100 млн гривен с НАБУ

Новости » Политика     14.02.2020 - 16:20
Розенблату отказали во взыскании 100 млн гривен с НАБУ
Фото: Борислав Розенблат (РБК-Украина)

Фигурант "янтарного дела" не получит компенсацию за моральный ущерб

Печерский райсуд Киева отказал бывшему нардепу Бориславу Розенблату во взыскании 100 млн гривен с Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАБУ.

Сообщается, что Розенблат требовал 100 млн гривен за моральный ущерб, который был нанесен в ходе оперативно-розыскных мероприятий НАБУ. До этого Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный административный суд вопреки компетенции установили нарушения в действиях детективов.

"Объективно оценив обстоятельства иска экс-народного депутата Украины, Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016-2018 годах антикоррупционные органы расследовали уголовное дело по факту получения нардепами взяток за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине ("янтарная дело").

Из-за возможной причастности правоохранителей была проведена спецоперация. В октябре 2018 года дело Розенблата и Максима Полякова передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а за год спустя - в Высший антикоррупционный суд.

НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Колесникова
Новости Украины НАБУянтарьБорислав Розенблат
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