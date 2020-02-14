Розенблату відмовили в стягненні 100 млн гривень з НАБУ

Фото: Борислав Розенблат (РБК-Україна)

Фігурант "бурштинової справи" не отримає компенсацію за моральну шкоду

Печерський райсуд Києва відмовив колишньому нардепу Бориславу Розенблату у стягненні 100 млн гривень з Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАБУ.

Повідомляється, що Розенблат вимагав 100 млн гривень за моральну шкоду, яка була нанесена в ході оперативно-розшукових заходів НАБУ. До цього Окружний адмінсуд Києва та Шостої апеляційний адміністративний суд всупереч компетенції встановили порушення у діях детективів.

"Об'єктивно оцінивши обставини позову екс-народного депутата України, Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2016-2018 роках антикорупційні органи розслідували кримінальну справу за фактом отримання нардепами хабарів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа").

Через можливу причетність правоохоронців була проведена спецоперація. У жовтні 2018 року справу Розенблата та Максима Полякова передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік - до Вищого антикорупційного суду.