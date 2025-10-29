Розділений на дві фази: ЗМІ дізналися деталі мирного плану ЄС для України

Європейський мирний план для України складатиметься із 12 пунктів, які розписані довкола двох фаз: "припинення вогню" і "переговори".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Зазначається, що ініційований Фінляндією план не є готовою мирною угодою, про що свідчить його попередня назва "Елементи миру в Україні".

Він не обговорювався на вищому рівні ЄС і офіційно не був схвалений жодною країною. Очевидно, це просто "чернетка" мирного плану.

12 пунктів плану розподілені навколо двох фаз: перша - "припинення вогню", друга - "переговори".

Як підкреслює "Радіо Свобода", підхід "спочатку припинення вогню" - це те, чого наполягає більшість європейських країн відтоді, як адміністрація президента США Дональда Трампа почала переговори з Кремлем.

Пункти мирного плану ЄС

У документі зазначається, що таке припинення вогню "розпочнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план". При цьому лінія зіткнення "буде заморожена в точці, де вона знаходиться на початку припинення вогню".

Натякаючи на те, що Сполучені Штати відіграють провідну роль у переговорах, також пропонується, що моніторинг припинення вогню розпочнеться "негайно під керівництвом США, використовуючи супутники, безпілотники та інші технологічні засоби".

Також під час фази припинення вогню планується, що Україна та Росія домовляться про "пакт про ненапад", що означає, що хоча Москва припинить атаки на Україну.

Київ також повинен утримуватися від спроб повернути контрольовані РФ території в українських регіонах, таких як Крим, Донбас, Херсон та Запоріжжя, військовим шляхом.

Запорізьку АЕС пропонують передати з-під контролю Росії неназваній третій стороні та розпочати переговори про те, щоб дозволити Україні знову взяти під контроль станцію.

Згідно з планом, також будуть передбачені "заходи щодо зміцнення довіри", які викладені як "вибрані символічні санкції, що скасовуються після того, як припинення вогню триватиме узгоджену кількість днів".

Інша ідея полягає в тому, що Росію знову запросять до міжнародних організацій. Хоча це прямо не зазначено, можна припустити, що йдеться про Раду Європи, з якої РФ виключили у 2022 році, та Міжнародний олімпійський комітет.

Також пропонується, щоб під час фази припинення вогню було створено "Раду миру" під головуванням Трампа для нагляду за реалізацією остаточного мирного плану - ідею, яка, очевидно, запозичена з нещодавно оприлюдненого мирного плану для Гази.

Гарантії безпеки для України , над якими "коаліція рішучих" працює вже кілька місяців, є восьмим пунктом плану, хоча жодних додаткових деталей не надається.

Дев'ятий пункт є суперечливим, оскільки стосується діалогу на високому рівні між Києвом та Москвою з метою "посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур та релігій"

Десятий пункт передбачає початок перемовин щодо управління окупованими територіями.

Одинадцятий пункт стосується відновлення України, в рамках якого буде створено фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи.

Останній пункт передбачає поступове скасування санкцій проти РФ в міру реалізації плану. Також Україна та Росія розпочнуть процес узгодження компенсації за воєнні збитки за допомогою заморожених активів на Заході, загальна сума яких становить понад 200 млрд євро, які пропонується повернути після досягнення угоди між Києвом та Москвою.