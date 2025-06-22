Розчистив шлях. Axios розповіло про роль Ізраїлю в ударах США по Ірану

За даними Axios, ізраїльська авіація методично знищувала численні іранські системи протиповітряної оборони протягом 48 годин до американської атаки на ядерні об'єкти.

Прохання президента США Дональда Трампа, як дізналося Axios, було направлено безпосередньо ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху минулого тижня, після того, як очільник Білого дому вирішив ударити по Ірану.

Нетаньяху запитав у Трампа, чим може допомогти і отримав прохання зачистити південь Ірану, щоб стратегічні бомбардувальники В-2 могли безперешкодно виконати місію, розповіли Axios троє американських та ізраїльських чиновників. Крім того, США надали Ізраїлю конкретний список іранських систем ППО, які потрібно було ліквідувати.

"Ми не тиснули на США, щоб вони вступили у війну. Ми були обережні, щоб не створити враження, що ми втягуємо США у війну", - сказав ізраїльський чиновник Axios.

Невдовзі після того, як бомбардувальники B-2 почали повертатися до США, Трамп зателефонував Нетаньяху, щоб проінформувати його про удар, повідомили Axois як американські, так і ізраїльські чиновники.

За словами американських чиновників, Трамп також сказав Нетаньяху, що не хоче продовжувати удари по Ірану та бажає досягнути миру. Однак він готовий до нових ударів, якщо Іран атакує американські сили.

"Ми досі не знаємо, як іранці відреагують - і це може змінити все. Але американці чітко дали нам зрозуміти, що хочуть завершити цей раунд. Вони не проти, якщо ми продовжимо наші удари, але коли справа доходить до них, з ними все гаразд", - підтвердив розмову ізраїльський чиновник.