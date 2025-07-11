Розчарований у Росії: Трамп анонсував важливу заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить важливу заяву щодо війни, яку розв'язала Росія проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для NBC News.
"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - повідомив він.
Американський лідер не став вдаватися в подробиці про те, що збирається сказати щодо Росії.
Також президент США заявив, що НАТО платитиме за американську зброю, яку призначено для постачання Україні.
"Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість. Таким чином, зброя, яку ми відправляємо, надходить до НАТО, а потім НАТО постачає цю зброю Україні, і НАТО платить за цю зброю", - підкреслив він.
За словами Трампа, таке рішення було ухвалено на саміті, який відбувся в червні.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив невдоволення атакою Росії на Україну, під час якої було задіяно понад 700 дронів. Він заявив, що гинуть до семи тисяч осіб на тиждень з обох сторін.
На тлі цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що він передав Україні частину військової допомоги за списком президента Володимира Зеленського. Повідомлялося, що Білий дім готується відправити Києву додаткове озброєння, а Конгрес має намір ухвалити жорсткі санкції проти РФ.
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