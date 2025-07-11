Разочарован в России: Трамп анонсировал важное заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление относительно войны, которую развязала Россия против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для NBC News.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - сообщил он.
Американский лидер не стал вдаваться в подробности о том, что собирается сказать по поводу России.
Также президент США заявил, что НАТО будет платить за американское оружие, предназначенное для поставок Украине.
"Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость. Таким образом, отправляемое нами оружие поступает в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и НАТО платит за это оружие", - подчеркнул он.
По словам Трампа, такое решение было принято на саммите, который прошел в июне.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство атакой России на Украину, в ходе которой было задействовано более 700 дронов. Он заявил, что гибнут до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон.
На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что он передал Украине часть военной помощи по списку президента Владимира Зеленского. Сообщалось, что Белый дом готовится отправить Киеву дополнительное вооружение, а Конгресс намерен принять жесткие санкции против РФ.
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