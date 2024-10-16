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Розбудова атомної енергетики дозволить стримати зростання цін на електроенергію для населення, - експерт

Середа 16 жовтня 2024 12:18
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Розбудова атомної енергетики дозволить стримати зростання цін на електроенергію для населення, - експерт Фото: розбудова атомної енергетики дозволить стримати зростання цін на електроенергію для населення (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Розвиток атомної енергетики є ключовим фактором для стримування зростання цін на електроенергію в Україні.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, 9 працюючих енергоблоків АЕС забезпечують стабільне електропостачання, однак майбутній опалювальний сезон і можливі масовані обстріли можуть ускладнити ситуацію.

Кушнірук підкреслив, що для відновлення економіки після війни буде потрібно більше енергоресурсів, зокрема для великих підприємств. Він закликав до добудови енергоблоків Хмельницької АЕС, які є найкращим варіантом для швидкого розширення атомної енергетики. За оцінками експерта, добудова двох енергоблоків на ХАЕС може бути завершена за 3-4 роки, що дозволить стабілізувати ціни на електроенергію та знизити витрати для населення та бізнесу.

Нагадаємо, Хмельницька АЕС вже має два діючі енергоблоки, а добудова 3-го і 4-го блоків є критично важливою для енергетичної стабільності України. Проєкт добудови знаходиться під підтримкою МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії), яке сприяє забезпеченню безпеки та відповідності міжнародним стандартам. Завдяки підтримці МАГАТЕ Україна зможе прискорити відновлення енергетичної інфраструктури та зміцнити свою енергетичну незалежність.

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Електроенергія АЕС
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