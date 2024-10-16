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Развитие атомной энергетики позволит сдержать рост цен на электроэнергию для населения, - эксперт

Среда 16 октября 2024 12:18
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Развитие атомной энергетики позволит сдержать рост цен на электроэнергию для населения, - эксперт Фото: развитие атомной энергетики позволит сдержать рост цен на электроэнергию для населения (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Развитие атомной энергетики является ключевым фактором для сдерживания роста цен на электроэнергию в Украине.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, 9 работающих энергоблоков АЭС обеспечивают стабильное электроснабжение, однако предстоящий отопительный сезон и возможные массированные обстрелы могут усложнить ситуацию.

Кушнирук подчеркнул, что для восстановления экономики после войны потребуется больше энергоресурсов, в том числе для крупных предприятий. Он призвал к достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС, лучшим вариантом для быстрого расширения атомной энергетики. По оценкам эксперта, достройка двух энергоблоков на ХАЭС может быть завершена через 3-4 года, что позволит стабилизировать цены на электроэнергию и снизить расходы для населения и бизнеса.

Напомним, Хмельницкая АЭС уже имеет два действующих энергоблока, а достройка 3-го и 4-го блоков критически важна для энергетической стабильности Украины. Проект достройки находится под поддержкой МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), которое способствует обеспечению безопасности и соответствия международным стандартам. Благодаря поддержке МАГАТЭ Украина сможет ускорить восстановление энергетической инфраструктуры и укрепить свою энергетическую независимость.

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Электроэнергия АЭС
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