Розблокування портів збільшить на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету, - ICC Ukraine
Відновлення роботи портів та забезпечення експорту всіх видів продукції допоможе у відновленні української економіки та забезпечить роботою потужні галузі, які зараз ледве працюють. Це дасть змогу Україні збільшити на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента ICC Ukraine Володимира Щелкунова.
"Якщо порти будуть розблоковані для всіх видів продукції, то, за підрахунками нашої аналітичної групи, додатково бюджет може отримувати від 30% до 35% до того, що в нас є. Це потужний варіант", - наголосив Щелкунов.
Він також зауважив, що Україна сильна не тільки аграрною галуззю - від заблокованих портів страждають інші потужні галузі, які могли б приносити Україні мільярди до бюджету.
"Ми не можемо зациклитися на зерні. Що робити іншим - металургії, гірничозбагачувальній галузі? Вони страждають, працюють хто на 35%, хто на 55%. Українська продукція користується попитом у світі, і якби ми мали змогу використовувати порти для експорту всіх товарів, то це дало б поштовх для розвитку найсильніших 3-5 галузей. І вони можуть давати мільярдний прибуток і забезпечували надходження до бюджету", - наголосив Щелкунов.
Нагадаємо, за даними Федерації роботодавців транспорту України, розблокування морських портів для всіх видів продукції стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.
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