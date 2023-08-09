Розблокування портів збільшить на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету, - ICC Ukraine

Відновлення роботи портів та забезпечення експорту всіх видів продукції допоможе у відновленні української економіки та забезпечить роботою потужні галузі, які зараз ледве працюють. Це дасть змогу Україні збільшити на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету.

"Якщо порти будуть розблоковані для всіх видів продукції, то, за підрахунками нашої аналітичної групи, додатково бюджет може отримувати від 30% до 35% до того, що в нас є. Це потужний варіант", - наголосив Щелкунов.

Він також зауважив, що Україна сильна не тільки аграрною галуззю - від заблокованих портів страждають інші потужні галузі, які могли б приносити Україні мільярди до бюджету.

"Ми не можемо зациклитися на зерні. Що робити іншим - металургії, гірничозбагачувальній галузі? Вони страждають, працюють хто на 35%, хто на 55%. Українська продукція користується попитом у світі, і якби ми мали змогу використовувати порти для експорту всіх товарів, то це дало б поштовх для розвитку найсильніших 3-5 галузей. І вони можуть давати мільярдний прибуток і забезпечували надходження до бюджету", - наголосив Щелкунов.

Нагадаємо, за даними Федерації роботодавців транспорту України, розблокування морських портів для всіх видів продукції стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.