Розблокування портів - це шлях до відновлення експортного потенціалу України, - експерт

За його словами, до початку повномасштабної війни 70-80% продукції відправлялося в напрямку Чорного моря та далі морським шляхом - у різні куточки світу. Але блокування чорноморських портів та перевантаження залізничних шляхів спричинили труднощі з експортом продукції компанії.

"Ми втратили можливість постачати продукцію на наші традиційні ринки і зараз використовуємо залізничний та автомобільний транспорт для відвантаження до польських портів. Однак цей логістичний маршрут є достатньо дорогим і не може задовольнити експортний потенціал нашого підприємства, обмежуючи рівень його виробництва", - зауважив Мягков.

Він нагадав, що наразі порти використовуються в зерновій угоді, але щодо гірничо-металургійної продукції домовленості поки що немає. Тим часом, саме відкриття портів для продукції ГМК зробить підприємства металургійної галузі в Україні набагато більш конкурентоспроможними.

"Розблокування українських портів для експорту гірничо-металургійної продукції також важливе з точки зору необхідності розвантаження прикордонних переходів між Україною та Польщею. Взагалі, розширення дії зернової угоди на постачання металопродукції вкрай необхідне. Українська гірничо-металургійна промисловість не зможе вийти на беззбитковість без українських портів. Без експорту морським шляхом металургійні компанії не зможуть використовувати більше ніж 50% своїх потужностей", - підкреслив Мягков.

Саме тому є реальна потреба поширити зернову ініціативу на металопродукцію, щоб вивести український експортний потенціал на довоєнний рівень, а також підтримати кризову українську економіку завдяки валютній виручці, переконаний експерт.

"Ми цінуємо зусилля українського уряду, спрямовані на деблокаду портів Чорного моря та готові до активної співпраці у цьому питанні", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше українська бізнес-спільнота звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні.