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Розблокування портів для експорту металу допоможе бюджету й збереже робочі місця, - експерт

Фото: розблокування портів для експорту металу допоможе бюджету й збереже робочі місця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Розблокування морських портів для експорту металопродукції дасть можливість Україні отримувати валютні надходження, щоб стабілізувати державний бюджет та зберегти робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Ігоря Петренка.

"Один з ефективних напрямів допомоги нашій економіці, який наразі обговорюється з Туреччиною, є питання розширення зернового коридору на інші товари, зокрема на металопродукцію. Адже це можливість отримати додаткові фінансові надходження, що дасть змогу підтримати державний бюджет та зберегти робочі місця. Ці питання обговорюється на найвищому рівні", - заявив експерт.

Він також зауважив, що наразі український уряд адаптується до викликів, які створила війна, у тому числі у питаннях гнучкого оподаткування та лояльного підходу.

"В Україні створюється низка координаційних центрів, до яких входять представники уряду та бізнесу, які намагаються максимально швидко реагувати, опрацьовувати та ухвалювати рішення, які потрібні нашим підприємствам для продовження роботи. Це стосується і оподаткування", - додав він.

Нагадаємо, раніше в "АрселорМіталл Кривий Ріг" заявили, що без розблокування морського експорту Україна може втратити промисловість, адже вона ніколи не працюватиме у повному обсязі.

Своєю чергою залізорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано у зверненні, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.

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