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Разблокировка портов для экспорта металла поможет бюджету и сохранит рабочие места, - эксперт

Фото: разблокировка портов для экспорта металла поможет бюджету и сохранит рабочие места (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции позволит Украине получать валютные поступления, чтобы стабилизировать государственный бюджет и сохранить рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Игоря Петренко.

"Одно из эффективных направлений помощи нашей экономике, которое сейчас обсуждается с Турцией, - вопрос расширения зернового коридора на другие товары, в частности на металлопродукцию. Ведь это возможность получить дополнительные финансовые поступления, что позволит поддержать государственный бюджет и сохранить рабочие места. Эти вопросы обсуждается. на самом высоком уровне", - заявил эксперт.

Он также отметил, что украинское правительство адаптируется к вызовам, которые создала война, в том числе в вопросах гибкого налогообложения и лояльного подхода.

"В Украине создается ряд координационных центров, в которые входят представители правительства и бизнеса, которые пытаются максимально быстро реагировать, прорабатывать и принимать решения, необходимые нашим предприятиям для продолжения работы. Это касается и налогообложения", - добавил он.

Напомним, ранее в "АрселорМиталл Кривой Рог" заявили, что без разблокирования морского экспорта Украина может потерять промышленность, ведь она никогда не будет работать в полном объеме.

В свою очередь, железорудные комбинаты Украины призвали президента Владимира Зеленского помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции. Как говорится в обращении, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов.

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