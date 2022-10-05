Розблокування портів для експорту металу дасть шанс вижити металургії, - "АрселорМіталл"

"Після вимушеної зупинки в роботі на початку повномасштабного вторгнення "АрселорМіттал Кривий Ріг" доклав значних зусиль, щоб відновити виробництво. Проте у липні ціни на металопродукцію у світі впали на третину, при цьому послуги з транспортування продукції зросли у 5 разів, насамперед, через блокаду українських портів. Це позбавило українську продукцію конкурентних переваг на зовнішніх ринках", - пояснюють у компанії.

З 1 серпня "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив роботу свого ГЗК на три місяці - через суттєве зростання витрат на транспортування залізорудної сировини та недосяжність традиційних ринків. Тож без розблокування портів не може йтися про відновлення роботи підприємств, констатували у компанії.

"Без експорту морським шляхом металурги ніколи не перевищать 50% завантаження своїх потужностей. Важливо розблокувати українські порти для експорту продукції ГМК, щоб посилити українську економіку та дати шанс українській металургії вижити, попри усі виклики воєнного часу. Ми цінуємо зусилля українського уряду, спрямовані на деблокаду портів Чорного моря і готові до активної співпраці", - резюмували у компанії.

Нагадаємо, раніше залізорудні комбінати України звернулися до президента з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.