Разблокировка портов для экспорта металла даст шанс выжить металлургии, - "АрселорМиталл"

"После вынужденной остановки в работе в начале полномасштабного вторжения "АрселорМиттал Кривой Рог" приложил значительные усилия, чтобы возобновить производство. Однако в июле цены на металлопродукцию в мире упали на треть, при этом услуги по транспортировке продукции выросли в 5 раз, в первую очередь из-за блокады. украинских портов. Это лишило украинскую продукцию конкурентных преимуществ на внешних рынках", - объясняют в компании.

С 1 августа "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу своего ГОК на три месяца - из-за существенного роста расходов на транспортировку железорудного сырья и недостижимость традиционных рынков. Так что без разблокировки портов речь не может идти о возобновлении работы предприятий, констатировали в компании.

"Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей. Важно разблокировать украинские порты для экспорта продукции ГМК, чтобы усилить украинскую экономику и дать шанс украинской металлургии выжить, несмотря на все вызовы военного времени. Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря и готовы к активному сотрудничеству", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины обратились к президенту с призывом помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в их открытом письме, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов, а также страна будет получать более 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно.