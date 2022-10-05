RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разблокировка портов для экспорта металла даст шанс выжить металлургии, - "АрселорМиталл"

Фото: разблокировка портов для экспорта металла даст шанс выжить металлургии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка морских портов для экспорта украинской металлопродукции необходима, ведь без этого украинская промышленность никогда не сможет работать на полную мощность. Кроме того, данное решение поможет усилить украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "АрселорМиталл Кривой Рог".

"После вынужденной остановки в работе в начале полномасштабного вторжения "АрселорМиттал Кривой Рог" приложил значительные усилия, чтобы возобновить производство. Однако в июле цены на металлопродукцию в мире упали на треть, при этом услуги по транспортировке продукции выросли в 5 раз, в первую очередь из-за блокады. украинских портов. Это лишило украинскую продукцию конкурентных преимуществ на внешних рынках", - объясняют в компании.

С 1 августа "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу своего ГОК на три месяца - из-за существенного роста расходов на транспортировку железорудного сырья и недостижимость традиционных рынков. Так что без разблокировки портов речь не может идти о возобновлении работы предприятий, констатировали в компании.

"Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей. Важно разблокировать украинские порты для экспорта продукции ГМК, чтобы усилить украинскую экономику и дать шанс украинской металлургии выжить, несмотря на все вызовы военного времени. Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря и готовы к активному сотрудничеству", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины обратились к президенту с призывом помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в их открытом письме, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов, а также страна будет получать более 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
портэкспорт металлолома