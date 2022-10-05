ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розблокування портів для експорту металу дасть шанс вижити металургії, - "АрселорМіталл"

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 15:44
Розблокування портів для експорту металу дасть шанс вижити металургії, - "АрселорМіталл" Фото: розблокування портів для експорту металу дасть шанс вижити металургії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Розблокування морських портів для експорту української металопродукції необхідне, адже без цього українська промисловість ніколи не зможе працювати на повну потужність. Крім того, це рішення допоможе посилити українську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "АрселорМіталл Кривий Ріг".

"Після вимушеної зупинки в роботі на початку повномасштабного вторгнення "АрселорМіттал Кривий Ріг" доклав значних зусиль, щоб відновити виробництво. Проте у липні ціни на металопродукцію у світі впали на третину, при цьому послуги з транспортування продукції зросли у 5 разів, насамперед, через блокаду українських портів. Це позбавило українську продукцію конкурентних переваг на зовнішніх ринках", - пояснюють у компанії.

З 1 серпня "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив роботу свого ГЗК на три місяці - через суттєве зростання витрат на транспортування залізорудної сировини та недосяжність традиційних ринків. Тож без розблокування портів не може йтися про відновлення роботи підприємств, констатували у компанії.

"Без експорту морським шляхом металурги ніколи не перевищать 50% завантаження своїх потужностей. Важливо розблокувати українські порти для експорту продукції ГМК, щоб посилити українську економіку та дати шанс українській металургії вижити, попри усі виклики воєнного часу. Ми цінуємо зусилля українського уряду, спрямовані на деблокаду портів Чорного моря і готові до активної співпраці", - резюмували у компанії.

Нагадаємо, раніше залізорудні комбінати України звернулися до президента з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
порт експорт металобрухту
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати