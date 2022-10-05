Разблокировка портов для экспорта металла даст шанс выжить металлургии, - "АрселорМиталл"

Разблокировка морских портов для экспорта украинской металлопродукции необходима, ведь без этого украинская промышленность никогда не сможет работать на полную мощность. Кроме того, данное решение поможет усилить украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "АрселорМиталл Кривой Рог".

"После вынужденной остановки в работе в начале полномасштабного вторжения "АрселорМиттал Кривой Рог" приложил значительные усилия, чтобы возобновить производство. Однако в июле цены на металлопродукцию в мире упали на треть, при этом услуги по транспортировке продукции выросли в 5 раз, в первую очередь из-за блокады. украинских портов. Это лишило украинскую продукцию конкурентных преимуществ на внешних рынках", - объясняют в компании.

С 1 августа "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу своего ГОК на три месяца - из-за существенного роста расходов на транспортировку железорудного сырья и недостижимость традиционных рынков. Так что без разблокировки портов речь не может идти о возобновлении работы предприятий, констатировали в компании.

"Без экспорта морским путем металлурги никогда не превысят 50% загрузки своих мощностей. Важно разблокировать украинские порты для экспорта продукции ГМК, чтобы усилить украинскую экономику и дать шанс украинской металлургии выжить, несмотря на все вызовы военного времени. Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря и готовы к активному сотрудничеству", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины обратились к президенту с призывом помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в их открытом письме, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов, а также страна будет получать более 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно.