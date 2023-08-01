Розблокування портів є найважливішим кроком для відновлення економіки, - експерт

На його думку, морська блокада, до якої вдалась країна-агресор з самого початку війни суперечить міжнародним законам, оскільки мова йде про цивільні судна та вантажі.

"Це взагалі технологія Середньовіччя, коли брали в облогу міста і таким чином голодом змушували їх мешканців здаватися. Сьогодні вона суперечить всім міжнародним законам. Міжнародна спільнота повинна на це відреагувати, тому що головна складова світової економіки це торгівля, а більша частина торгівлі йде морем, і це дуже поганий прецедент", - переконаний Каленков.

Укладена минулого року зернова угода, на його думку, дозволила вивезти частину української агропродукції, але створила ситуацію на користь країні-агресору, зазначає експерт.

"Звісно не можна говорити про те, що це якось "відбілило" РФ, але щонайменше з нею розмовляють і це частково легітимізує її абсолютно необґрунтовані претензії. Зернова угода була укладена у вкрай вимушеній ситуації, коли до голови був приставлений пістолет і тому її не можна назвати угодою у повному розумінні цього слова", - додав Каленков.

Президент "Укрметалургпрому" переконаний, що вихід РФ з угоди та посилення з її боку ескалації конфлікту у вигляді обстрілів українських портів є можливістю для України та її закордонних партнерів повернути країну-агресора до виконання з її боку міжнародних правил.

Каленков вказав, що у питанні розблокування портів для всіх вантажів є дві складові - безпекова та економічна. "Щодо першої - це надати нам більше засобів ППО, а також мінні тральщики та катери. Що стосується економіки, то це створення фонду для перестрахування ризиків страхових компаній і збільшення тиску санкційного тиску на РФ. Це створить тиск на Російську Федерацію і спонукатиме її повернутися до міжнародних правил", - додав президент "Укрметалургпрому".

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.