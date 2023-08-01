Разблокировка портов является важнейшим шагом для восстановления экономики, - эксперт

По его мнению, морская блокада, к которой прибегла страна-агрессор с самого начала войны противоречит международным законам, поскольку речь идет о гражданских судах и грузах.

"Это вообще технология Средневековья, когда осаждали города и таким образом голодом заставляли их жителей сдаваться. Сегодня она противоречит всем международным законам. Международное сообщество должно на это отреагировать, потому что главная составляющая мировой экономики это торговля, а большая часть торговли идет морем, и это очень плохой прецедент", – убежден Каленков.

Заключенное в прошлом году зерновое соглашение, по его мнению, позволило вывезти часть украинской агропродукции, но создало ситуацию в пользу страны-агрессора, отмечает эксперт.

"Конечно, нельзя говорить о том, что это как-то "отбелило" РФ, но по меньшей мере с ней разговаривают и это частично легитимирует ее совершенно необоснованные претензии. Зерновое соглашение было заключено в крайне вынужденной ситуации, когда к голове был приставлен пистолет и поэтому его нельзя назвать соглашением в полном смысле этого слова", - добавил Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" убежден, что выход РФ из соглашения и усиление со стороны эскалации конфликта в виде обстрелов украинских портов является возможностью для Украины и ее зарубежных партнеров вернуть страну-агрессора к выполнению с ее стороны международных правил.

Каленков указал, что по вопросу разблокировки портов для всех грузов есть две составляющие -– безопасность и экономическая. "Что касается первой – это предоставить нам больше средств ПВО, а также минные тральщики и катера. Что касается экономики, то это создание фонда для перестрахования рисков страховых компаний и увеличения давления санкционного давления на РФ. Это создаст давление на Российскую Федерацию и побуждает ее вернуться в международных правил", - добавил президент "Укрметаллургпрома".

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе.