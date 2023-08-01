RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разблокировка портов является важнейшим шагом для восстановления экономики, - эксперт

Фото: разблокировка портов является важнейшим шагом для восстановления экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокировка украинских портов для всех грузов является важнейшим шагом для восстановления отечественной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Объединения предприятий "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

По его мнению, морская блокада, к которой прибегла страна-агрессор с самого начала войны противоречит международным законам, поскольку речь идет о гражданских судах и грузах.

"Это вообще технология Средневековья, когда осаждали города и таким образом голодом заставляли их жителей сдаваться. Сегодня она противоречит всем международным законам. Международное сообщество должно на это отреагировать, потому что главная составляющая мировой экономики это торговля, а большая часть торговли идет морем, и это очень плохой прецедент", – убежден Каленков.

Заключенное в прошлом году зерновое соглашение, по его мнению, позволило вывезти часть украинской агропродукции, но создало ситуацию в пользу страны-агрессора, отмечает эксперт.

"Конечно, нельзя говорить о том, что это как-то "отбелило" РФ, но по меньшей мере с ней разговаривают и это частично легитимирует ее совершенно необоснованные претензии. Зерновое соглашение было заключено в крайне вынужденной ситуации, когда к голове был приставлен пистолет и поэтому его нельзя назвать соглашением в полном смысле этого слова", - добавил Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" убежден, что выход РФ из соглашения и усиление со стороны эскалации конфликта в виде обстрелов украинских портов является возможностью для Украины и ее зарубежных партнеров вернуть страну-агрессора к выполнению с ее стороны международных правил.

Каленков указал, что по вопросу разблокировки портов для всех грузов есть две составляющие -– безопасность и экономическая. "Что касается первой – это предоставить нам больше средств ПВО, а также минные тральщики и катера. Что касается экономики, то это создание фонда для перестрахования рисков страховых компаний и увеличения давления санкционного давления на РФ. Это создаст давление на Российскую Федерацию и побуждает ее вернуться в международных правил", - добавил президент "Укрметаллургпрома".

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
портЭкономика Украины