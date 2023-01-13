Розблокування портів дозволить промисловості збільшити обсяги виробництво продукції, - експерт

"Блокування портів - найбільша проблема. Воно щомісяця коштує Україні 420 мільйонів доларів доходу, не отриманого від експорту. Якби працювали порти, навіть при існуючих проблемах в ГМК секторі, ми могли б виробляти та експортувати 1,3 млн тонн залізної руди, 150 тис тонн чавуну, 200 тис тонн напівфабрикатів, 220 тис тонн готової продукції. Кожна тонна перерахованих видів продукції - це податки, робота та зарплати для людей, експортні валютні надходження та вклад у ВВП", - заявив Зінченко.

Водночас, він акцентував: відновлення роботи портів допомогло б у відновленні металургійної галузі та у зростанні рівня завантаженості підприємств. Адже наразі вартість логістичних послуг робить нерентабельним експорт української продукції на традиційні ринки.

"Робота портів дала б змогу галузі відновити виробництво до рівня 45% з нинішніх 15%. Адже "Укрзалізниця" має обмежену пропускну здатність, а ЄС не був готовий до значного зростання сировинного експорту з України. Ця ситуація значно обмежує наших експортерів, і вимагає значно вищих коштів: для декого вартість доставки вантажів зросла у 3-4 рази, для декого - у 5-6 разів. Наприклад, доставка однієї тонни залізної руди до Китаю через польский порт буде коштувати 100-110 доларів - при вартості тонни руди в 100-110 доларів. Ясно, що це робить наш експорт просто неможливим", - резюмував Зінченко.

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що Мінекономіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту.

Також директори трьох морських портів - "Южний", "ТІС-Вугулля" та "Тіс-Руда" - закликали президента поширити дію "зернового коридору" на металопродукцію.