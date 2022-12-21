У 2023 році Мінекономіки планує розблокувати морські порти та розширити експорт

Міністерство економіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту. Зокрема, уряд намагатиметься розблокувати морські проти та подовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качку.

Зокрема, у 2023-му року уряд намагатиметься продовжити дію безмитних режимів торгівлі щонайменше на період, поки триває війна, і український бізнес потребує підтримки. Також в планах - вирішення проблем з логістикою.

"Ідеться про розблокування чорноморських портів, та розвиток інфраструктури на заході України, в якому бізнесу готові допомагати міжнародні фінансові організації (насамперед ЄБРР), які будуть фінансувати проекти", - зауважив Качка.

Нагадаємо, у жовтні 2022-го йшлося, що уряд планує стимулювати процес створення спільних залізничних пунктів пропуску України на кордоні з сусідніми країнами ЄС для пришвидшення логістики вітчизняних експортерів.

Раніше аналітики повідомляли, що щомісяця Україна втрачає понад 420 мільйонів доларів, які могла б отримати на експорті металопродукції.

Як відомо, директори трьох морських портів - "Южний", "ТІС-Вугулля" та "ТІС-Руда" - закликали президента оширити дію "зернового коридору" на металопродукцію.