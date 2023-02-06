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Розблокування портів дасть величезний поштовх для розвитку економіки України, - експерт

Фото: розблокування портів дасть величезний поштовх для розвитку економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Металургійна галузь через війну зазнала тяжкого удару і перебуває в глибокій кризі. Рішенням, яке допоможе галузі відновитись, може стати розблокування морських портів для експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Якби мене попросили виділити один захід, який міг би врятувати галузь - це розблокування морських портів. Тому правильно про це заявляти на міжнародній арені: йдеться про економічне виживання і нас, і партнерів, з якими ми працюємо. Але ще це питання для всієї галузі", - заявив Каленков.

За його словами, якщо порти розблокують, Україна отримуватиме додатково від експортного продажу металопродукції 8 мільярдів доларів, що зніме навантаження на валютний курс.

"Але, крім того, продаж товару на ці 8 мільярдів доларів - це завантаження залізниці, завантаження портів, сплата десятків мільярдів гривень податків, і т.д. Тобто, за мультиплікаційним ефектом це створить величезний поштовх всій економіці! Тому цього року, я думаю, найважливіше завдання нашого зовнішньоекономічного блоку - переконати наших партнерів, що експорт інших цивільних вантажів, окрім аграрки, - це таке ж важливе гуманітарне питання і для України, і для всього світу, тому дуже велика надія, що таки в цьому напрямку будуть зрушення", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна через морські порти, включивши до нього можливість відвантаження сталі.

Також президент Українського національного комітету Міжнародної торговельної палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявляв, що необхідно домогтися розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту на всі види продукції, що виробляються в Україні.

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