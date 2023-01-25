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Розблокування портів дасть Україні 20 млрд доларів та допоможе у завоюванні світових ринків, - ICC Ukraine

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Середа 25 січня 2023 16:20
Розблокування портів дасть Україні 20 млрд доларів та допоможе у завоюванні світових ринків, - ICC Ukraine Фото: розблокування морських шляхів дасть Україні 20 млрд доларів та допоможе у завоюванні світових ринків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова.

"У війні перемагають економіки. І російський агресор свідомо завдав удару по українській економіці. Це і руйнація промислових потужностей, енергетики, і блокування морських портів, через які йшла левова частка всього експорту. Ми бачимо, наскільки скоротилися надходження до державного бюджету. Завдяки міжнародній допомозі, Україні вдається забезпечити фінансування витратних статей. Але ми повинні розуміти: країна буде жити, відбудовуватися і розвиватися, лише тоді коли ми вирішимо питання забезпечення себе власними ресурсами", - зауважив Щелкунов.

Він акцентував: світова спільнота обмежила санкціями експорт російської продукції на свої ринки, і Україна може зайняти її місце. Але для цього вкрай необхідно відкрити морські порти, адже залізничні коридори не можуть забезпечити повноцінні потоки товарів. І разом з країнами-партнерами, ООН та бізнес організаціями, питання розблокування портів можна підняти на найвищий рівень обговорення.

"Важливість цієї проблеми розуміють і в Європі. Безперервне донорське фінансування не може бути вічним: слід запустити економіку саме України, а без відкритих торгівельних воріт це зробити важко. За оцінками експертів, надходження в Україну валюти як результат відкриття морської логістики перевищили б 20 мільярдів доларів на рік. Для порівняння - більше, ніж європейські країни нам надали у вигляді допомоги", - підкреслив Щелкунов.

Крім того, він нагадав, що торгівля не відбувається в один бік, і українські підприємства втратили можливість не лише експортувати продукцію, але й імпортувати сировину та обладнання, необхідне для роботи.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до неї можливість відвантаження сталі.

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