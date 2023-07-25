Розблокування портів дасть Україні змогу значно зменшити дефіцит коштів у обороні, - експерт

"Якщо ми подивимося на те, як Україна фінансує сектор оборони зараз, то за півроку у нас є дефіцит 150 мільярдів гривень. Це офіційні дані. Тож якщо ми розблокуємо зернову угоду і трансформуємо її повноцінний експорт української продукції - ми значною мірою цей дефіцит знімемо. Тому наше завдання - ініціювати те, щоб разом з нашими союзниками продовжити дію транспортних коридорів з чорноморських портів України в напрямок світового ринку через Чорне море повною мірою", - наголосив Головко.

За його словами, для забезпечення вільного судноплавства передусім треба домовлятися про посилення позиції НАТО, та про надання Україні додаткових засобів протиракетної оборони.

"По-третє, нам потрібні дипломатичні кроки насамперед з країнами глобального півдня. Ми знаємо, що до війни Китай був одним із головних споживачів української залізної руди, і він напряму зацікавлений в повноцінному відновленні українського експорту. Також можемо залучити Південну Африку та Індію - для того, щоб вони тиснули на Росію в позиції, що наш експорт не є військовою продукцією. Мені здається, такий комплекс заходів дозволить нам попри російські погрози продовжити, відновити повноцінну роботу наших портів", - резюмував Головко.

Нагадаємо, днями Федерація роботодавців транспорту України оприлюднила заяву, згідно з якою через заблокування портів Україна втратила мінімум 10% ВВП, 18 млрд доларів валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд грн податків.