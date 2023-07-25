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Разблокировка портов позволит Украине значительно уменьшить дефицит средств в обороне, - эксперт

Фото: разблокирование портов позволит Украине значительно снизить дефицит средств в обороне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Полная разблокировка портов позволит Украине значительно сократить дефицит бюджета, который достиг 150 миллиардов гривен. Поэтому нужно усилить дипломатические переговоры с международными партнерами, прежде всего с НАТО, Китаем, а также с африканскими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политического анализа Владимира Головко.

"Если мы посмотрим на то, как Украина финансирует сектор обороны сейчас, то за полгода у нас есть дефицит 150 миллиардов гривен. Это официальные данные. Поэтому если мы разблокируем зерновое соглашение и трансформируем его полноценный экспорт украинской продукции - мы в значительной мере этот дефицит снимем. Поэтому наша задача - инициировать то, чтобы вместе с нашими ного рынка через Черное море в полной мере", - подчеркнул Головко.

По его словам, для обеспечения свободного судоходства, прежде всего, нужно договариваться об усилении позиции НАТО и о предоставлении Украине дополнительных средств противоракетной обороны.

"В-третьих, нам нужны дипломатические шаги, прежде всего, со странами глобального юга. Мы знаем, что до войны Китай был одним из главных потребителей украинской железной руды, и он напрямую заинтересован в полноценном восстановлении украинского экспорта. Также можем привлечь Южную Африку и Индию - для того, чтобы они давали разрешение на экспорт с Россией. при российских угрозах продолжить, возобновить полноценную работу наших портов", - резюмировал Головко.

Напомним, на днях Федерация работодателей транспорта Украины обнародовала заявление, согласно которому из-за блокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов.

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