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Розблокування портів дасть Україні понад 16 млрд гривень надходжень щомісяця, - Забловський

Фото: розблокування портів дасть Україні понад 16 мільярдів гривень надходжень щомісяця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Розблокування морських портів для експорту усіх видів продукції дасть Україні десятки мільярдів гривень надходжень, та допоможе відновити роботу економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Після успішного запуску зернової логістики через морські порти ми побачили, наскільки збільшився і приріст валютних надходжень, і можливість відновити наш експортний потенціал. Але, до прикладу, тільки експорт металургійної продукції через порти давав би Україні понад 16 мільярдів гривень щомісяця! Тобто, 16 мільярдів гривень Україна недоотримує кожного місяця через те, що заблокована морська торгівля металургійною продукцією", - наголосив експерт.

Водночас він зауважив, що від блокування портів страждають всі експортно орієнтовані галузі в Україні, тому головне завдання зараз - відновити їх роботу.

"Це стосується не тільки металургії, але й хімії - адже традиційно її логістика теж йшла через море. В умовах обмежених залізничних потужностей ми не можемо забезпечити експорт продукції цієї галузі, тому розблокування портів - одне з ключових питань, які вже ставляться на порядок денний наших очільників Міністерства економічного розвитку і торгівлі", - наголосив Забловський.

Експерт підкреслив: відсутність морських шляхів унеможливлює боротьбу українських виробників за позиції на світовому ринку, адже ускладнена логістика призводить до подорожчання нашої продукції, та робить її неконкурентоспроможною на світовому ринку.

"Це фактично питання не просто виживання, це збереження! Тому що без цього не буде відновлюватися виробництво, не будуть завантажені потужності і дуже важко конкурувати з іншими країнами. Тому ця проблема є критично важливою для економічного розвитку та відновлення економіки. Звісно, це серйозні геополітичні домовленості. Але є успішний приклад, і є можливість масштабувати цей успіх. Я повторюю: це не просто потреба. Це критична потреба для металургійної, хімічної та інших галузей, які традиційно зав’язані саме на морську логістику", - резюмував Забловський.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.

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