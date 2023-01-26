Разблокировка портов даст Украине более 16 млрд гривен поступлений ежемесячно, - Забловский

"После успешного запуска зерновой логистики через морские порты мы увидели, насколько увеличился и прирост валютных поступлений, и возможность восстановить наш экспортный потенциал. Но, к примеру, только экспорт металлургической продукции через порты давал бы Украине более 16 миллиардов гривен ежемесячно! То есть, 16 миллиардов гривен Украина недополучает каждый месяц из-за того, что заблокирована морская торговля металлургической продукцией", - подчеркнул эксперт.

В то же время, он отметил, что от блокирования портов страдают все экспортно ориентированные отрасли в Украине, поэтому главная задача сейчас - возобновить их работу.

"Это касается не только металлургии, но и химии - ведь традиционно ее логистика тоже шла через море. В условиях ограниченных железнодорожных мощностей мы не можем обеспечить экспорт продукции этой отрасли, поэтому разблокировка портов - один из ключевых вопросов, которые уже ставятся на повестку дня наших. глав Министерства экономического развития и торговли", - подчеркнул Забловский.

Эксперт подчеркнул: отсутствие морских путей делает невозможным борьбу украинских производителей за позиции на мировом рынке, ведь усложненная логистика приводит к удорожанию нашей продукции, и делает ее неконкурентоспособной на мировом рынке.

"Это фактически вопрос не просто выживание, это сохранение! Потому что без этого не будет возобновляться производство, не будут загружены мощности и очень трудно конкурировать с другими странами. Поэтому эта проблема критически важна для экономического развития и восстановления экономики. Конечно, это серьезные геополитические "Договоренности. Но есть успешный пример, и есть возможность масштабировать этот успех. Я повторяю: это не просто потребность. Это критическая потребность для металлургической, химической и других отраслей, которые традиционно завязаны именно на морскую логистику", - резюмировал Забловский.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.