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Розблокування морських портів є критично важливим питанням для України, - експерт

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Четвер 02 березня 2023 15:46
Розблокування морських портів є критично важливим питанням для України, - експерт Фото: розблокування морських портів є критично важливим питанням для України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Розблокування морських портів - критично важливе для української економіки, адже допоможе отримати десятки мільярдів доларів, зменшити дефіцит бюджету та утримувати стабільний курс гривні. Світова спільнота має тиснути на Росію у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Перша найбільш витратна стаття (для промисловості – Ред.) - це ускладнена логістика. І тут навіть єдиним рішенням є розблокування морських портів. Так, це складне питання, і воно знаходиться більше у компетенції наших міжнародних партнерів. Але ми добре пам’ятаємо ситуацію у листопаді минулого року, коли РФ заявила про вихід із зернової угоди, але “коридор” продовжив працювати завдяки принциповій позиції Туреччини. Вочевидь можна домовитись із нашими міжнародними партнерами про певну формулу, яка дозволить розширити “зернову ініціативу” і на інші експортні товари", - заявив Каленков.

За його словами, вигода від такого рішення величезна і очевидна, причому як для української економіки, так і для наших міжнародних партнерів.

"За попередніми розрахунками, повне відновлення морського торгового судноплавства забезпечить надходження в Україну як мінімум 20 млрд доларів на рік. А наші міжнародні партнери зацікавлені в тому, щоб Україна самотужки заробляла більше валюти. Щоб гривня була стабільною, а дефіцит українського бюджету скорочувався", - наголосив Каленков.

Він також нагадав, що Україна апелює до Міжнародної морської організації (International Maritime Organization) при ООН із закликом змусити Росію дотримуватися Міжнародної конвенції про морське судноплавство і врешті-решт розблокувати морські порти України.

"У разі ж, якщо агресор продовжить зухвало ігнорувати міжнародні норми, було б логічним застосувати до російських торгових суден дії, симетричні тим, які російські інспектори вчиняють сьогодні щодо українських продовольчих караванів - зупиняти і ретельно перевіряти кожну баржу з країни-агресора, адже є велика ймовірність, що у зовні та документарно цивільних вантажах можуть бути заховані зброя чи боєприпаси для вбивства мирних українців", - переконаний Каленков.

Нагадаємо, раніше українська бізнес-спільнота звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні.

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