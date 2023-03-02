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Разблокировка морских портов является критически важным вопросом для Украины, - эксперт

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Четверг 02 марта 2023 15:46
Разблокировка морских портов является критически важным вопросом для Украины, - эксперт Фото: разблокировка морских портов является критически важным вопросом для Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Разблокировка морских портов - критически важная для украинской экономики, ведь поможет получить десятки миллиардов долларов, уменьшить дефицит бюджета и удерживать стабильный курс гривны. Мировое сообщество должно давить на Россию по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Первая наиболее затратная статья (для промышленности, - ред.) - усложненная логистика. И здесь даже единственным решением является разблокировка морских портов. Да, это сложный вопрос, и он находится больше в компетенции наших международных партнеров. Но мы хорошо помним ситуацию в ноябре прошлого года, когда РФ заявила о выходе из зернового соглашения, но коридор продолжил работать благодаря принципиальной позиции Турции. Очевидно можно договориться с нашими международными партнерами об определенной формуле, которая позволит расширить зерновую инициативу и на другие экспортные товары", - заявил Каленков.

По его словам, выгода от такого решения огромна и очевидна, причем как для украинской экономики, так и наших международных партнеров.

"По предварительным расчетам, полное восстановление морского торгового судоходства обеспечит поступление в Украину как минимум 20 млрд долларов в год. А наши международные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина самостоятельно зарабатывала больше валюты. Чтобы гривна была стабильной, а дефицит украинского бюджета сокращался", - подчеркнул Каленков.

Он также напомнил, что Украина апеллирует к Международной морской организации (International Maritime Organization) при ООН с призывом заставить Россию соблюдать Международную конвенцию о морском судоходстве и в конце концов разблокировать морские порты Украины.

"В случае же, если агрессор продолжит дерзко игнорировать международные нормы, было бы логичным применить к российским торговым судам действия, симметричные тем, которые российские инспекторы совершают сегодня в отношении украинских продовольственных караванов - останавливать и тщательно проверять каждую баржу из страны-агрессора, ведь большая вероятность, что внешне и документально гражданских грузах могут быть спрятаны оружие или боеприпасы для убийства мирных украинцев", - убежден Каленков.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество обратилось в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

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