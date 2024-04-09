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Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів, - ISW

Вівторок 09 квітня 2024 06:45
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Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів, - ISW Фото: Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Військові блогери відзначили відмінність реальності на полі бою від розповсюджуваної в інформаційному просторі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Блогери наголошують, що російські коментатори можуть “сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втрачати у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському”, і зробив висновок, що Росія бреше собі про втрати, які вона зазнає на війні.

Один із військових блогерів поставив питання, чому російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки під час контрнаступу влітку 2023 року, хоча самі російські війська стикаються з багатьма з тих же тактичних проблем при проведенні подібних атак, особливо через велику кількість безпілотних літальних апаратів. у бойовому просторі.

Російські блогери сперечаються про використання російської бронетехніки та її живучість на полі бою, а також про проведення російських атак. Вони продовжують наводити аргументи з приводу того, як ведеться війна, сперечаються про тактику використання бронетехніки та ефективність атак.

Також ISW припускає, що багато блогерів дуже добре розуміють вплив, який ці розмови надають на ширше розуміння війни.

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