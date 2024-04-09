Разногласия в пропаганде РФ приводят к высоким потерям оккупантов, - ISW

Блогеры подчеркивают, что российские комментаторы могут “смеяться над контрнаступлением Украины на Запорожском направлении, а затем терять во много раз больше российских солдат на Авдеевском”, и заключив, что Россия лжет себе о потерях, которые она несет на войне.

Один из военных блогеров задался вопросом, почему российские СМИ зациклились на кадрах неудачных атак украинской бронетехники во время контрнаступления летом 2023 года, хотя сами российские войска сталкиваются со многими из тех же тактических проблем при проведении подобных атак, особенно из-за большого количества беспилотных летательных аппаратов в боевом пространстве.

Российские блогеры спорят об использовании российской бронетехники и ее живучести на поле боя, а также о проведении российских атак, Они продолжают приводить аргументы по поводу того, как ведется война, спорят о тактике использования бронетехники и эффективности атак.

Также ISW предполагает, что многие блогеры очень хорошо понимают влияние, которое эти разговоры оказывают на более широкое понимание войны.