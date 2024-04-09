ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разногласия в пропаганде РФ приводят к высоким потерям оккупантов, - ISW

Вторник 09 апреля 2024 06:45
UA EN RU
Разногласия в пропаганде РФ приводят к высоким потерям оккупантов, - ISW Фото: Разногласия в пропаганде РФ приводят к высоким потерям оккупантов (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Военные блогеры отметили отличие реальности на поле боя от распространяемом в информационном пространстве РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Блогеры подчеркивают, что российские комментаторы могут “смеяться над контрнаступлением Украины на Запорожском направлении, а затем терять во много раз больше российских солдат на Авдеевском”, и заключив, что Россия лжет себе о потерях, которые она несет на войне.

Один из военных блогеров задался вопросом, почему российские СМИ зациклились на кадрах неудачных атак украинской бронетехники во время контрнаступления летом 2023 года, хотя сами российские войска сталкиваются со многими из тех же тактических проблем при проведении подобных атак, особенно из-за большого количества беспилотных летательных аппаратов в боевом пространстве.

Российские блогеры спорят об использовании российской бронетехники и ее живучести на поле боя, а также о проведении российских атак, Они продолжают приводить аргументы по поводу того, как ведется война, спорят о тактике использования бронетехники и эффективности атак.

Также ISW предполагает, что многие блогеры очень хорошо понимают влияние, которое эти разговоры оказывают на более широкое понимание войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак